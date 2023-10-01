Лейтенант из Кумылженского района убит в ходе СВО

01 октября 2023, 09:42

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Лейтенант Григорий Кондрашов погиб на Украине, сообщил глава Кумылженского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 511 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 сентября стало известно, что на Украине погиб Даниил Калинкин из Новоаннинского района. Он стал, по меньшей мере, 510-м жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб лейтенант Григорий Кондрашов из станицы Глазуновской. Он награжден орденом Мужества, сообщил 21 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Кумылженского района Валерий Денисов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 511 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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