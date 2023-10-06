Офис омбудсмена Азербайджана отчитался о посещении арестованного Давида Бабаяна

06 октября 2023, 17:14

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Представители аппарата омбудсмена Азербайджана посетили содержащегося под арестом в Баку бывшего главу МИД Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. Бабаян не жаловался на условия содержания и обращения с ним, по его просьбе ему предоставили очки и доступ к библиотеке.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давита (армянские СМИ называют его имя как Давид) Бабаяна. Он арестован по ряду уголовных обвинений, в том числе в связи с обстрелами Гянджи и пытками пленных, подготовкой и ведением агрессивной войны, организацией участия наемников в военных действиях

Представители омбудсмена Азербайджана приняли Давида Бабаяна в ходе мониторинга обеспечения прав арестованных лиц., указано в сообщении пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана, распространенном 6 октября.

Они выслушали Бабаяна, изучили условия его содержания и обращения с ним, обеспечение предусмотренных законодательством прав арестованного. В состав группы, которая посещала арестованных, входили также врач и психолог. "Бабаян не имел жалоб на условия содержания, при поступлении в учреждение он прошел медобследование. Для защиты прав он обеспечен адвокатом", - указано в сообщении.

Представители омбудсмена ответили на обращения Бабаяна - он был обеспечен очками для личного пользования, доступом к библиотеке и информационным возможностям, сказано в пресс-релизе.

После посещения Бабаяну были представлены законодательные акты и печатные материалы на армянском языке, объясняющие порядок обращения к омбудсмену . К сообщению приложено фото Бабаяна в очках, который стоит у книжных полок. На них представлены художественные книги на русском языке - в частности, авторства Сидни Шелдона и Габриэля Гарсиа Маркеса.

28 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск к Азербайджану, потребовав не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха, а также не преследовать карабахских политических деятелей и военнослужащих. Баку счел этот иск неприемлемым.

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