06 октября 2023, 17:14

Офис омбудсмена Азербайджана отчитался о посещении арестованного Давида Бабаяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители аппарата омбудсмена Азербайджана посетили содержащегося под арестом в Баку бывшего главу МИД Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. Бабаян не жаловался на условия содержания и обращения с ним, по его просьбе ему предоставили очки и доступ к библиотеке.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давита (армянские СМИ называют его имя как Давид) Бабаяна. Он арестован по ряду уголовных обвинений, в том числе в связи с обстрелами Гянджи и пытками пленных, подготовкой и ведением агрессивной войны, организацией участия наемников в военных действиях

Представители омбудсмена Азербайджана приняли Давида Бабаяна в ходе мониторинга обеспечения прав арестованных лиц., указано в сообщении пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана, распространенном 6 октября.

Они выслушали Бабаяна, изучили условия его содержания и обращения с ним, обеспечение предусмотренных законодательством прав арестованного. В состав группы, которая посещала арестованных, входили также врач и психолог. "Бабаян не имел жалоб на условия содержания, при поступлении в учреждение он прошел медобследование. Для защиты прав он обеспечен адвокатом", - указано в сообщении.

Представители омбудсмена ответили на обращения Бабаяна - он был обеспечен очками для личного пользования, доступом к библиотеке и информационным возможностям, сказано в пресс-релизе.

После посещения Бабаяну были представлены законодательные акты и печатные материалы на армянском языке, объясняющие порядок обращения к омбудсмену . К сообщению приложено фото Бабаяна в очках, который стоит у книжных полок. На них представлены художественные книги на русском языке - в частности, авторства Сидни Шелдона и Габриэля Гарсиа Маркеса.

28 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск к Азербайджану, потребовав не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха, а также не преследовать карабахских политических деятелей и военнослужащих. Баку счел этот иск неприемлемым.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ереван обратился в ЕСПЧ в связи с арестами карабахских политиков в Азербайджане", "Омбудсмен Азербайджана отчиталась о посещении Рубена Варданяна ", "Азербайджан сообщил об аресте бывших руководителей Карабаха".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 октября 2023, 17:59

  • Борис Гончаренко пожаловался на условия в краснодарском СИЗО

    За год после ареста обвиняемого по делу о поджоге военкомата в Горячем Ключе Бориса Гончаренко не удалось получить ни одного свидания, рассказала его мать. Адвокат сообщил, что Борис жалуется на условия в краснодарском СИЗО, при этом сорвано уже третье заседание по делу в Ростове-на-Дону, так как ФСИН не доставила подсудимых.

06 октября 2023, 16:26

  • Правозащитники признали политзаключенной жительницу Адыгеи

    Зоозащитница из Адыгеи Виктория Гончарова приговорена к лишению свободы без фактических доказательств ее участия в "Правом секторе"*, заявил Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал", потребовав прекратить уголовное преследование Гончаровой и освободить ее.

06 октября 2023, 15:39

  • Военный из Махачкалы убит на Украине

    Иманали Алипханов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Махачкалы. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 636 военных из Дагестана.

06 октября 2023, 14:55

  • Аналитики сочли провокацией нападение на синагогу в Ереване

    Нападение на синагогу в Ереване стало одним из крайне редких случаев проявления антисемитизма в Армении, указали глава еврейской общины Рима Варжапетян-Феллер и политобозреватель Акоп Бадалян. Провокационная акция проведена, чтобы вызвать критику Армении на Западе, предположил аналитик Армен Ованнисян.

06 октября 2023, 14:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи