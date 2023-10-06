ЕСПЧ признал нарушение прав армянского пленного в Азербайджане

06 октября 2023, 10:36

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Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить компенсацию морального вреда родителям Карена Казаряна, задержанного на границе Тавушской области и осужденного по нескольким уголовным статьям.

Как писал "Кавказский узел", Карен Казарян пропал в ночь на 15 июля 2018 года в селе Бердаван Тавушской области. Минобороны Азербайджана заявило, что он задержан как разведчик, планировавший диверсию. В феврале 2019 года Казарян был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в ряде преступлений, в том числе терроризме. ЕСПЧ коммуницировал жалобу на приговор Казаряну, сообщил 1 марта 2019 года его адвокат.

Жители Армении трижды проводили акции протеста, требуя вернуть Казаряна домой, однако премьер Никол Пашинян назвал такие акции бессмысленными.

ЕСПЧ удовлетворил иск родителей Карена Казаряна - Армена Казаряна и Астхик Байрамян - и обязал Азербайджан выплатить им компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч евро, а также оплатить судебные расходы в размере 3225 евро, сообщило 5 октября Armenia Today со ссылкой на офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

Согласно решению, размещенному 5 октября на сайте ЕСПЧ, Азербайджан нарушил статьи 3 (Запрет пыток) и 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом Казарян был возвращен в Армению 15 декабря 2020 года в рамках обмена заключенными, отмечается в публикации.

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