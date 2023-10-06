Нальчанин обвинен в дискредитации российских военных

06 октября 2023, 05:06

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В горсуд Нальчика поступил административный протокол на Тамерлана Иванова, которому вменили дискредитацию российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жителей юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Полицейские в Нальчике составили протокол по статье о дискредитации российских военных на местного жителя Тамерлана Иванова, сообщило 5 октября издание "Кавказ.Реалии"*.

Административное дело Иванова рассмотрит Нальчикский городской суд. Материалы передали судье 2 октября, однако дата рассмотрения пока не назначена, следует из карточки дела на сайте суда.

Подробности дела Тамерлана Иванова пока не приводятся. "Кавказский узел" не располагает комментариями Иванова или его адвоката относительно претензий полиции.

"Кавказский узел" писал также о деле Батыра Жабоева из Нальчика, который был обвинен по уголовной статье о дискредитации армии после публикаций в соцсети, а в сентябре приговорен к году условно. Статья 280.3 УК России предусматривает, что подозреваемый за последний год привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП.

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