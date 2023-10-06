06 октября 2023, 05:06

Нальчанин обвинен в дискредитации российских военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В горсуд Нальчика поступил административный протокол на Тамерлана Иванова, которому вменили дискредитацию российской армии. 

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жителей юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Полицейские в Нальчике составили протокол по статье о дискредитации российских военных на местного жителя Тамерлана Иванова, сообщило 5 октября издание "Кавказ.Реалии"*. 

Административное дело Иванова рассмотрит Нальчикский городской суд. Материалы передали судье 2 октября, однако дата рассмотрения пока не назначена, следует из карточки дела на сайте суда. 

Подробности дела Тамерлана Иванова пока не приводятся. "Кавказский узел" не располагает комментариями Иванова или его адвоката относительно претензий полиции. 

"Кавказский узел" писал также о деле Батыра Жабоева из Нальчика, который был обвинен по уголовной статье о дискредитации армии после публикаций в соцсети, а в сентябре приговорен к году условно. Статья 280.3 УК России предусматривает, что подозреваемый за последний год привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пенсионер из Адыгеи оштрафован за комментарии в соцсетях", "Шесть дел о дискредитации армии заведено на ставропольчанку", "Стали известны подробности дела Багомеда Багомедова". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 октября 2023, 04:07

  • Жители Полтавской требуют ввести режим ЧС из-за пожара на свалке

    Мусорный полигон близ станицы Полтавской горит уже трое суток, но пожарных на свалке нет, а жители станицы массово жалуются на недомогание из-за едкого дыма, рассказали местные активисты. Власти не отреагировали на обращение станичников и пикет инвалида-колясочника Юрия Трубачева у местной администрации.

06 октября 2023, 03:08

06 октября 2023, 02:09

06 октября 2023, 01:10

06 октября 2023, 00:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи