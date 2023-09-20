20 сентября 2023, 01:45

Житель Нальчика осужден за дискредитацию российской армии

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Батыр Жабоев из Нальчика, обвиненный по уголовной статье о дискредитации армии после публикаций в соцсети, приговорен к году условно.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля следователи возбудили в отношении 36-летнего жителя Нальчика Батыра Жабоева уголовное дело о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Он находился под подпиской о невыезде. 27 августа дело Жабоева поступило в Нальчикский городской суд на рассмотрение.

Нальчикский городской суд признал местного жителя Батыра Жабоева виновным в совершении уголовного преступления по части 1 статьи 280.3 УК РФ (дискредитация армии РФ), сообщает 19 сентября телеграм-канал "Патриот КБР".

Жабоев приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

Напомним, что статья 280.3 Уголовного кодекса России предусматривает, что подозреваемый за последний год привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП. В апреле 2022 года на Жабоева был составлен административный протокол по данный статье. По версии следствия, он опубликовал в соцсети видео о потерях среди мирных жителей во время чеченских кампаний и военной операции на Украине.

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Примечание:

"Суд вернул в полицию дело жителя Кабардино-Балкарии о дискредитации армии", "Житель Эльбрусского района заподозрен в дискредитации военных", "Суд оставил в силе решение об аресте Павла Улибегова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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