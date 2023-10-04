Песков и Захарова подтвердили контакты с США и Евросоюзом по Карабаху

04 октября 2023, 21:49

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Контакты России с Евросоюзом и США по Нагорному Карабаху были инициированы Западом и не были такими, как их описало издание Politico, заявили сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и представитель МИД России Мария Захарова.

Как писал "Кавказский узел", издание Politico сообщило сегодня, что за два дня до военной операции Баку в Карабахе чиновники из России, США и Евросоюза провели секретные переговоры для урегулирования карабахского конфликта.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Контакты по ситуации в Карабахе были, но статья Politiсo содержит много неточностей, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано", - сообщил он на брифинге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Брюссель и Вашингтон обращались к Москве для проведения встречи по теме Нагорного Карабаха до начала там военной эскалации. "Насчет секретной (встречи) – я не знаю, к нам обратились США, ЕС, инициативно, попросили провести встречу, я бы сказала, даже провести какие-то контакты, и цель встречи была обозначена, и, собственно говоря, в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию, вот и все", - привело ее слова РИА "Новости".

По мнению Захаровой, Запад может попытаться подать информацию о контактах по Карабаху в ущерб России. "Если сейчас эта история с этой встречей будет разыграна в западных СМИ как некая история провокативная, значит, таковая и была цель США и ЕС - создать какую-то очередную провокацию, поэтому ничего в этом нет секретного, это был рядовой обмен точками зрения", - подчеркнула представитель МИД.

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