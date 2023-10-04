Politico раскрыло данные о переговорах России и Запада перед военной операцией в Карабахе

04 октября 2023, 13:59

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За два дня до военной операции Баку в Карабахе чиновники из России, США и Евросоюза провели секретные переговоры для урегулирования карабахского конфликта, сообщило издание Politico.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Высокопоставленные чиновники из США и Евросоюза за два дня до военной операции Азербайджана встретились в Турции с российскими коллегами для проведения секретных экстренных переговоров об урегулировании карабахского конфликта, сообщает сегодня издание Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом обсуждений.

По его словам, встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле "в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан с целью прекращения девятимесячной блокады" Карабаха и пропуска туда гуманитарной помощи из Армении.

США представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, ЕС – представитель по региону Тойво Клаар, а Россию - представитель Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев, утверждается в публикации.

"Мы считаем важным поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений", - приводятся в публикации слова чиновника из ЕС.

В свою очередь представитель Госдепартамента США отказался комментировать встречу. При этом собеседник издания в Вашингтоне, знакомый с вопросом, заявил, что "возможность работать с россиянами по этому вопросу необходима, потому что они действительно имеют влияние на стороны".

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