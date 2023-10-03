03 октября 2023, 18:43

Следствие отчиталось об обысках в селе Леваши

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Десять обысков прошли сегодня в селе Леваши в рамках расследования дела о перестрелке с двумя убитыми. Изъято незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции, были убиты при перестрелке в селе Леваши, еще несколько человек получили ранения. Полиция объявила в розыск жителя села Багаудина Гусенгаджиева. В тот же день стало известно о задержании трех участников конфликта, а на следующий день силовики рапортовали о задержании всех участников перестрелки. Основной подозреваемый, 35-летний житель Леваши, арестован.

Следователи провели сегодня 10 обысков в рамках расследования уголовного дела в связи со стрельбой в селе Леваши, в ходе которой погибли двое и ранены три человека, сообщило управление Следкома по Дагестану.

В ходе обысков изъято незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве двух и более человек, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более человек (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ), отметило ведомство.

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Примечание:

"Защита семьи убитого под Каякентом юноши оспорила квалификацию дела", "Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции", "Суд отказал родным Капланова в аресте братьев Курбановых".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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