Следствие отчиталось об обысках в селе Леваши

03 октября 2023, 18:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Десять обысков прошли сегодня в селе Леваши в рамках расследования дела о перестрелке с двумя убитыми. Изъято незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции, были убиты при перестрелке в селе Леваши, еще несколько человек получили ранения. Полиция объявила в розыск жителя села Багаудина Гусенгаджиева. В тот же день стало известно о задержании трех участников конфликта, а на следующий день силовики рапортовали о задержании всех участников перестрелки. Основной подозреваемый, 35-летний житель Леваши, арестован.

Следователи провели сегодня 10 обысков в рамках расследования уголовного дела в связи со стрельбой в селе Леваши, в ходе которой погибли двое и ранены три человека, сообщило управление Следкома по Дагестану.

В ходе обысков изъято незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве двух и более человек, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более человек (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ), отметило ведомство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.