30 сентября 2023, 06:53

Подозреваемый по делу о перестрелке в Леваши арестован

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Суд в Дагестане заключил под стражу 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек во время перестрелки в селе Леваши.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 сентября два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции, были убиты при перестрелке в селе Леваши, еще несколько человек получили ранения. Полиция объявила в розыск жителя села Багаудина Гусенгаджиева. В тот же день стало известно о задержании трех участников конфликта, а на следующий день силовики рапортовали о задержании всех участников перестрелки. Основным подозреваемым назвал 35-летний житель Леваши.

Суд в Дагестане арестовал 35-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двух человек в ходе перестрелки в селе Леваши, сообщает Следственное управления Следственного комитета России по республике Дагестан в своем телеграм-канале.

Отмечается, что мужчина также подозревается в незаконном хранении оружия. Срок, на который он заключен под стражу, не называется.

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Примечание:

"Арестован пятый фигурант дела о смерти Курбана Далгатова", "Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции", "Суд отказал родным Капланова в аресте братьев Курбановых".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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