Шесть дел о дискредитации армии заведено на ставропольчанку

02 октября 2023, 09:17

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Силовики составили на жительницу Предгорного района Ларису Кузнецову шесть протоколов о дискредитации российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию российских военнослужащих была введена 4 марта 2022 года. После этого жители российских регионов, в том числе Ставропольского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики в Предгорном районе Ставропольского края составили шесть протоколов о дискредитации военных на местную жительницу Ларису Кузнецову, передали 1 октября "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило, за что именно были составлены протоколы на Кузнецову, а не привело подробностей по заведенным на нее делам.

В карточках дел на сайте Предгорного районного суда указано, что дела на Кузнецову заведены по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей также не приведено.

Комментариев от Ларисы Кузнецовой или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июля стало известно, что силовики в Октябрьском районе Ставрополя составили протокол о дискредитации российских военнослужащих на местного жителя Валерия Гаспаряна.

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