Жители Нагорного Карабаха рассказали про отъезд в Армению

02 октября 2023, 02:48

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Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян остался в Степанакерте с группой официальных лиц для завершения поиска погибших и пропавших без вести в результате боевых действий и взрыва склада топлива. Вынужденные переселенцы рассказали, какие трудности пришлось преодолеть им, прежде чем сесть в автобусы, направляющиеся в Армению.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 1 октября омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что последний автобус перевез 15 человек из Нагорного Карабаха в Армению. С начала исхода в Армению приехали 100 514 человек, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил 1 октября, что в Армению было эвакуировано более 100 500 граждан. Мост на реке Хакари пересекли 21 043 транспортных средства. Также в Армению были эвакуированы более 220 беременных женщин и более 20 тысяч детей.

В больницах Армении лечится 361 пациент из Нагорного Карабаха – это 10 детей, двое из которых в реанимации, 221 – это пострадавшие в результате взрыва на складе с топливом у Степанакерта, 114 – раненые в результате военной агрессии со стороны Азербайджана, остальные – лица с различными заболеваниями.

Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха проинформировал, что «президент Республики Арцах (Нагорного Карабаха) Самвел Шахраманян останется в Степанакерте с группой официальных лиц до завершения поисково-спасательных работ останков погибших и пропавших без вести в результате военных действий, произошедших 19-20 сентября, и взрыва склада топлива в Аскеранском районе 25 сентября».

«Также правительство продолжает уделять внимание вопросу тех граждан, которые хотят переехать в республику Армения и могут находиться на территории республики по разным причинам», - отметили в Инфоштабе.

Кроме того, Инфоштаб подтвердил, что 1 октября «сегодня были последние автобусы, доставившие вынужденных переселенцев из Арцаха (Нагорного Карабаха) в Армению», и что «из Еревана в Нагорный Карабах больше не будут ездить автобусы».

Житель Армении Макар Гукасян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что их родственники проживают в Степанакерте. Мать и сын - оба инвалида, Они не могли выехать, так как один слепой, а другой в лежачем состоянии. «Мы думали, что они едут. Позвонили, оказалось, что они еще дома и не в состоянии добраться до площади, где их ждал автобус. Связались с правительством в Степанакерте, с МККК и наших родственников забрали из квартиры, посадили в автобус и привезли в Армению. Мы очень переживали, что их не удастся эвакуировать. Было страшно, пока дождались новостей, что автобус прибыл в Горис», - рассказал мужчина.

Маргарита Петросян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из их села в Мартунинском районе жители эвакуировались больше четырех суток. «После того, как боевые действия были приостановлены, пришел приказ нашей армии сложить оружие, весь Мартунинский район оказался в окружении азербайджанских войск. Люди с небольшими вещами ждали, когда начнется эвакуация. Но миротворцы никак не приезжали. Топлива в селе не было. Потому жители нашего села решили отправиться пешком в соседний населенный пункт и там ждать эвакуации. Через сутки нас вывезли, а еще двое суток мы ехали по Лачинскому коридору до Корнидзора, без еды и воды. Хорошо хоть для детей взяли теплые вещи. В Горисе нас зарегистрировали и распределили по гостиницам и приютам. Моя семья уехала в Чаренцаван к родным. Многие семьи еще находятся там, в гостиницах Гориса, так как им некуда больше ехать», - рассказала молодая женщина.

Житель Степанакерта, общественный деятель Аршак Абрамян рассказал, что вместе с единомышленниками нашли транспорт и вывезли в Армению 37 человек, 22 из которых – маленькие дети. «Мы обратились в правительство Арцаха (Нагорного Карабаха), чтобы предоставили автобус. Но нам сказали, что надо прождать минимум три дня. Но дети столько ждать не могли, так как они почти 10 дней находились в подвалах, спали на полу. Вместе с соратниками нашли транспорт и перевезли в Армению. В пути мы пробыли более 48 часов, с большими трудностями пробирались по Лачинскому коридору, не получая поддержки от военных, там расположенных. Но главное, что мы доставили детей сюда. В Корнидзоре детям сразу дали воду, сладости и соки, они прошли медпроверку», - рассказал мужчина.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе боевую операцию, в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Нагорный Карабах. Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

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