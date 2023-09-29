Ноздринов приговорен к восьми с половиной годам колонии

29 сентября 2023, 17:54

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Суд признал кубанского журналиста Александра Ноздринова виновным в распространении фейков об армии, и приговорил к 8,5 года лишения свободы, а также на четыре года запретил работать в СМИ.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о распространении фейков об армии. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Ноздринова. 15 сентября гособвинитель потребовал приговорить Ноздринова к девяти годам колонии. В последнем слове журналист отверг обвинения и назвал дело сфабрикованным.

Новокубанский районный суд Краснодарского края огласил приговор по уголовному делу Александра Ноздринова. Ему назначили 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и на четыре года запретили вести деятельность, связанную с работой в средствах массовой информации, сообщил сегодня проект "Сетевые свободы" в своем Telegram-канале.

В марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск. Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

14 марта в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу защитой. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова.

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