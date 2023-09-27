Ноздринов в последнем слове заявил о невиновности

27 сентября 2023, 09:49

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Кубанский журналист Александр Ноздринов в суде назвал уголовное дело о фейках про армию сфабрикованным и в последнем слове подчеркнул, что невиновен. В материалах дела нет доказательств виновности Ноздринова, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о распространении фейков об армии. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Ноздринова. 15 сентября гособвинитель потребовал приговорить Ноздринова к девяти годам колонии 1 .

В Новокубанском райсуде прошло заседание по делу Александра Ноздринова, на котором подсудимый выступил в прениях, сообщило 26 сентября SOTAvision*.

Фрагмент аудиозаписи заседания опубликован в телеграм-канале издания. Согласно записи, Ноздринов заявил в суде, что все ходатайства защиты отклонялись, а уголовное дело "сфабриковано и рассмотрено с существенными нарушениями". "На оправдательный приговор я не надеюсь", - сказал подсудимый.

О фабрикации дела в своей реплике заявила и адвокат. "Я считаю, что дело сфабриковано в отношении Ноздринова. Об этом свидетельствует отсутствие всех доказательств, которые были детально проанализированы защитой и не представлены обвинением. Надеяться на оправдательный приговор не приходится... Но чисто для протокола - прошу вынести оправдательный приговор. За решеткой - вот этой клеткой [размерами] метр на метр - находится невиновный человек", - сказала адвокат.

После этого судья предложила Ноздринову выступить с последним словом в процессе. "Пусть падет на их головы, кто в этом во всем замешан, страшный суд за беспредел и издевательство над невиновным человеком. Аминь", - озвучил свое последнее слово подсудимый. Судья сообщила, что приговор будет оглашен, ориентировочно, в 15.00 мск 29 сентября, следует из аудиозаписи.

Комментарий адвокатов Ноздринова опубликован 26 сентября на YouTube-канале "Хауs Раша!". "Я думаю, что он сказал кратко, но ёмко в последнем слове. Там действительно, незачем было несколько часов всё это [обвинение] анализировать", - сказала на видео одна из адвокатов Ноздринова Наталья Воливач.

Ее коллега, другой адвокат Ноздринова, добавила на видео, что дело "ничтожно". "Ни одного доказательства причастности, виновности Александра в деле нет", - сказала она.

Адвокат добавила, что приговор планируется огласить на открытом заседании, и призвала желающих прийти на него.

30 июня и.о. председателя Новокубанского суда запретил посещение процесса. Защита заявила, что подобный запрет незаконен и мешает допросу свидетелей.

Напомним, в марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск. Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

14 марта в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу защитой. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова.

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