Силовики отчитались о задержании всех участников перестрелки в Леваши

28 сентября 2023, 14:20

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Сотрудники угрозыска задержали всех участников перестрелки в Леваши, в которой были убиты два человека, в том числе начальник отдела полиции. Главный подозреваемый признал свою вину, отчитались силовики.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 сентября два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции, были убиты при перестрелке в селе Леваши, еще несколько человек получили ранения. Полиция объявила в розыск жителя села Багаудина Гусенгаджиева. В тот же день стало известно о задержании трех участников конфликта.

Сотрудники полиции задержали главного подозреваемого, который, по версии следствия, причастен к перестрелке в селе Леваши, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

"Сотрудниками УУР МВД по РД совместно с коллегами из ОМВД России по Левашинскому району, все, разыскиваемые ранее лица, причастные к перестрелке, произошедшей накануне вечером в селении Леваши, в том числе и основной подозреваемый – 35-летний житель этого села – установлены, доставлены и переданы в СУ СК России по РД для проведения дальнейших следственных действий", – сообщила сегодня пресс-служба в телеграм-канале МВД Дагестана.

В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину. Правоохранители осмотрели место происшествия. В ходе осмотра в озере обнаружен автомат подозреваемого. Также проведены обыски по месту жительства участников перестрелки, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Напомним, ранее расследование конфликта в Леваши взяла на контроль прокуратура Дагестана, глава республики Сергей Меликов назвал случившееся "немыслимым преступлением". Он выразил соболезнования семьям погибших, а также призвал дагестанцев "быть благоразумными и не совершать поступки, которые невозможно будет исправить".

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