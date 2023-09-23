Махачкалинцы призвали власти решить проблему с нехваткой маршруток

23 сентября 2023, 11:17

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Длительное время в Махачкале проблема с нехваткой маршруток, и власти ее не решают, пожаловался в соцсети местный жители. Другие махачкалинцы в комментариях раскритиковали чиновников за равнодушие к проблеме с общественным транспортом и призвали власти решить ее.

22 сентября в Instagram-паблике* tut.dagestan опубликован ролик, на кадрах которого показана переполненная маршрутка в Махачкале.

"Какая-то ужасная картина в городе с транспортом происходит. Что будет зимой как люди будут добираться домой? Надеюсь, власти решат вопрос до наступления холодов", – сказано в описании видео.

На 11.15 мск это видео в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, набрало 3040 просмотров и 464 комментария. Большая часть их авторов возмутилась тем, что власти не решают проблему с общественным транспортом.

"Издевательство над людьми. Такси нереально подняли цены, маршрутки переполнены, как хотите, так и выживайте", – написала saydieva.amina.

"В общественном транспорте закон не писан: водитель и едет, как хочет, и набирает немыслимое количество людей. А если что-то и не нравится, то у водителя всегда один ответ: "вызывайте такси". Зачем тогда вообще придуман общественный транспорт?" – задался вопросом пользователь silentium.31.

"Транспорта нет от слова совсем, Властям откровенно говоря все равно", – заявил пользователь the_senses_love.

"Очень много приезжих из сел. Махачкала не рассчитана на такое количество людей, поэтому и общественный транспорт полный. И еще власти не решают эту проблему", – считает diana___kamilovna_.

"Общественный транспорт в Дагестане – это отдельная драма. Так же, как и мусор. У нас в Дагестане только недвижимость строится, а на остальное властям все равно. Для чего столько чиновников, если они не могут решить проблемы города?" – задался вопросом пользователь naripat04.

"Ужасный бардак с транспортом. Студенты, школьники стоят посередине дороги, чтобы не упустить свой маршрут, бросаются чуть ли не под колеса, лишь бы запрыгнуть и ехать хоть стоя на одной ноге. Почему этим не занимаются соответствующие органы? Наш город брошен на произвол судьбы, он никому не нужен", – заявил пользователь studiyashtorelizabeth.

"Мы с сестрой писали электронные обращения Путину (в Кремль). Там ответили, что этот вопрос находится в юрисдикции местных властей. Написали в нашу интернет-приемную, там ответили, что за транспорт в городе отвечают несколько транспортных компаний", – написал пользователь dissiddent.

"Транспортные компании не справляются, а власти бездействуют", – заявил пользователь dimanche_mhk.

На 11.15 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалоб местных жителей на проблему с нехваткой маршруток.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на проблему с общественным транспортом. Так, 20 июля махачкалинцы отметили, что общественный транспорт в городе ездит слишком редко и всегда переполнен.

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