Махачкалинцы связали подорожание такси с изъянами общественного транспорта

20 июля 2023, 04:22

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Несмотря на значительное подорожание поездок на такси, опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы не готовы полностью отказаться от них. Общественный транспорт в городе ездит слишком редко и всегда переполнен, пояснили они.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Дагестана записал видеообращение, в котором призвал сервисы такси снизить цены на проезд. Часть комментаторов в соцсети поддержала его требование, заявив, что цены на такси в республике высокие, а качество сервиса низкое.

Повышенный тариф на такси в Махачкале держится уже два месяца, хотя раньше он применялся только в «часы пик», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» водитель «Яндекс-такси» Гасан. «Утром и вечером в час пик поднимался, а так (в остальное время) обычный тариф был. Если честно, уже второй месяц тариф вот такой, повышенный», - пояснил он, предположив, что повышение тарифа может быть связано с наплывом туристов в Махачкалу. Вместе с тем Гасан отметил, что во время туристического сезона в прошлом году тариф был значительно ниже.

По словам водителя, заказов, несмотря на повышение тарифа, меньше не стало. Гасан зарабатывает в день 3 тысячи рублей, если успевает выполнить 20-25 заказов; для этого ему приходится начинать работу рано утром и возвращаться домой поздно ночью, хотя основное количество заказов приходятся на «часы пик» и вечернее время. На формирование цены водители не влияют: стоимость поездки назначает агрегатор, он же списывает с водителя комиссию согласно назначенной цене.

Повышение цен на поездки наблюдается ежегодно в июле и августе, а в конце августа цены на поездки снижаются, отметил водитель «Яндекс-такси» Курбан. Он также сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что заказов не стало меньше.

На стоимость поездок влияют многие факторы, в том числе погодные условия и спрос, при этом водители никак не влияют на ценообразование и не могут возить людей ниже стоимости, которую назначает компания, подтвердил водитель «Яндекс-такси» Рашид. Одним из ключевых факторов повышения тарифов в любое время года является спрос, который в летние месяцы сильно вырос за счет туристов.

Житель Махачкалы Ислам, который работает водителем регионального оператора такси «Анжи», считает закономерным повышение стоимости поездок не только с учетом летнего туристического сезона, но и с учетом инфляции, которая привела к подорожанию всех товаров и услуг. Вместе с тем он отметил, что этим летом цены на поездки выросли значительнее, чем в летние сезоны прошлых лет. Основной спрос среди туристов приходится именно на машины «Яндекс-такси», так как других операторов приезжие, как правило, не знают, отметил таксист.

Житель Махачкалы Мухтар «довольно часто» пользуется услугами такси, так как не имеет собственного автомобиля. «Пользуюсь такси, потому что часто приходится ездить в те места, где приходится ждать общественный транспорт очень долго или он бывает полный», - рассказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла». По словам махачкалинца, поездки по его привычным маршрутам подорожали примерно на 70%.

«По одному маршруту, по которому я часто ездил поездка стоила не больше ста рублей, а сейчас эта же поездка занимает сто шестьдесят рублей. Повышение цен стало очень заметным. Прибегаю к услугам такси, но уже значительно меньше, так как поездки стали дорогими», - сказал он, отметив, что год назад повышение не было столь значительным даже в высокий туристический сезон. По мнению Мухтара, «Яндекс-такси» имеет преимущественное положение на местном рынке за счет спроса у туристов и потому диктует цены на перевозку: местная служба такси «Анжи» повысила цены до их уровня, чтобы выдержать конкуренцию на фоне перехода многих водителей в «Яндекс». С окончанием турсезона цены могут несколько снизиться, но не до прежнего уровня, считает он.

Махачкалинец Рамазан поделился наблюдением, что цены на поездки выросли «почти в два раза». Мужчина каждую неделю ездит по одному и тому же маршруту, чтобы проведать родственника, до повышения эта поездка обходилась ему в 120 рублей, сейчас же она стоит 220 рублей. «Яндекс постоянно держит планку «повышенный спрос», не знаю, оправданно это или нет», - пояснил житель Махачкалы. Рамазан отметил, что сезонное повышение цен на такси наблюдалось всегда, но в этом году повышение цен стало очень заметным.

Несмотря на повышение цен, Рамазан не стал меньше пользоваться услугами такси: личного транспорта у мужчины нет, а ждать общественный транспорт приходится «очень долго». «Даже по обычным городским маршрутам не хватает автобусов, я уже не говорю про какие-то дальние маршруты. Сейчас если и едут, то даже стоять места не бывает, и это в летнюю жару», - пояснил он. Махачкалинец также ожидает некоторого снижения тарифов такси с окончанием туристического сезона. «Наверное такие цены не будут держаться, но и как прежде они не станут», - добавил он.

Жительница Махачкалы Мадина из-за повышения тарифов свела к минимуму поездки на такси и стала пользоваться преимущественно общественным транспортом, который часто переполнен и ожидать его приходится долго. Мадина также заметила, что цена на поездки в такси выросла "практически вдвое".

Житель Дагестана Магомед пользоваться услугами такси меньше не стал, несмотря на повышение цены. Подорожание услуг, по его мнению, стало "обычным явлением" в последние годы, а качество общественного транспорта в Махачкале его не устраивает.

Махачкалинка Аминат пользуется услугами такси регулярно, но ее семья отказалась пользоваться услугами «Яндекс-такси» из-за завышенных тарифов. По словам женщины, она и ее близкие вызывают теперь только «Анжи» и «Эконом», так как у них дешевле. С окончанием туристического сезона резкого падения цен на такси не произойдет, но цена может заметно снизиться по отношению к нынешним расценкам, полагает она.

Житель Махачкалы по имени Нурудин связывает рост тарифов как с повышением спроса, вызванным наплывом туристов, так и с недостатками городского общественного транспорта. Местные жители предпочитают переплачивать за такси, поскольку автобуса приходится ждать слишком долго, считает он. «Люди, которые со мной работают, говорят: "Чем ехать на этой маршрутке, которая забита людьми, лучше переплачу и поеду домой на такси"», - пояснил местный житель.

Нурудин живет в пригородном поселке Семендер и отмечает, что за последние годы общественного транспорта стало значительно меньше. «На одном из маршрутов, который едет к нам, было 60 машин, а сейчас почти половину убрали. Раньше можно было до 22.00 спокойно добираться (на общественном транспорте) к нам, а сейчас такое невозможно, так как мало машин», - добавил он.

Махачкалинец Шамиль пользуется услугами такси 3-5 раз в неделю. «Повышение цен ощущается достаточно сильно. Тот маршрут, который стоил в среднем 200-240 рублей, сейчас стоит в среднем 300 рублей», - сказал он. Хотя повышение цен на такси в Махачкале имеет сезонный характер, нынешние цены, по его мнению, неоправданно высоки. Шамиль отметил, что старается сократить количество поездок на такси из-за их подорожания; с окончанием туристического сезона он ожидает определенное снижение цен, но полагает, что прежних цен не будет.

Житель Махачкалы Иса рассказал, что его семья «несколько раз в день» пользуется услугами такси, так как собственной машины у них нет. Наибольшее повышение цены на поездки он заметил у сервиса «Яндекс-такси». Известный федеральный бренд, которым по привычке пользуются все приезжающие в Дагестан туристы, может формировать и диктовать цены в регионе, считает он. Местный оператор «Анжи» старается назначать более низкую цену поездок, при этом компания вполне конкурентоспособна по отношению к «Яндексу» и по уровню сервиса и по иным параметрам, считает Иса.

На фоне подорожания Иса стал активнее пользоваться службой аренды электросамокатов. «Их услуги стали очень доступными. Это бывает в два с половиной раза дешевле, чем поездка на такси», - добавил он.

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