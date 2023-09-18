Комбриг из Камышина погиб на Украине

18 сентября 2023, 12:04

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На Украине погиб бывший командир 56-й десантно-штурмовой бригады из Камышина Андрей Кондрашкин. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 507 военных из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 сентября власти и силовики подтвердили гибель в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 506-ти жителей Волгоградской области.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб бывший командир 56-й десантно-штурмовой бригады из Камышина, 44-летний Андрей Кондрашкин, сообщил сегодня в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгограда Алексей Волоцков.

О гибели Кондрашкина также сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Камышина.

Кондрашкин последнее время был командиром Ульяновской 31-й бригады ВДВ, уточнил сегодня "Волгоград Онлайн".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 507 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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