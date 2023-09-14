Подтверждена гибель на Украине 16 военных из Волгоградской области

14 сентября 2023, 02:27

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Иван Морозов, Степан Карев, Алексей Кобликов, Юрий Кукса, Михаил Парежев, Николай Кошелец, Сергей Козачков, Владимир Терехов, Алексей Копанев, Алексей Курмакаев, Сергей Кутюкин, Александр Фетисов, Сергей Джанситов, Ахмад Стрельцов, Станислав Голенков и Павел Губин погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 506 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Роман Кругляков стал 490-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный Иван Морозов погиб на Украине, сообщила 13 сентября администрация Фролово. До мобилизации Морозов 12 лет работал слесарем по ремонту подвижного состава в вагонном депо. В ходе спецоперации служил мотострелковом батальоне, погиб 6 сентября. Ему было 34 года, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.

Степан Карев погиб в ходе военной операции, сообщила 13 сентября администрация Камышина в своем Telegram-канале. Подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил о гибели на Украине офицера Алексея Кобликова, 13 сентября состоялись его похороны в Быковском районе. У Кобликова остались жена и сын, говорится в сообщении Telegram-канале депутата.

Родным погибших в военной операции на Украине переданы ордена Мужества, сообщил музей-панорама "Сталинградская битва". В ходе военной операции погибли старший прапорщик Юрий Кукса, сержанты Михаил Парежев, Николай Кошелец, младшие сержанты Сергей Козачков, Владимир Терехов, рядовые Алексей Копанев, Алексей Курмакаев, Сергей Кутюкин, следует из сообщения от 12 сентября на сайте музея.

В сообщении от 7 сентября администрация музея сообщила о передаче орденов Мужества родным сержанта Александра Фетисова, рядовых Сергея Джанситова, Ахмада Стрельцова и Станислава Голенкова.

Администрация Новоаннинского района сообщила о гибели в ходе военной операции Павла Губина. Он родом из Махачкалы, в 1996 году семья переехала в Новоаннинский. После школы Павел поступил в Панфиловское училище. После был призван на срочную службу в армию. участвовал в пятидневной войне. В этом году добровольно отправился в зону военной операции, служил водителем-механиком боевой машины пехоты. У него остались жена и маленькая дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 5 сентября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 506 бойцов из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 01.00 мск 14 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2522 бойцов с юга России, в том числе 1284 - из СКФО и 1238 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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