Боец из Волгоградской области убит в военной операции

06 сентября 2023, 14:02

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В военной операции на Украине погиб Роман Кругляков из Дубовского района, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 490 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в военной операции на Украине погиб Максим Цепляев из Городищенского района, сообщили 4 сентября в военкомате. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 489 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб Роман Кругляков из Дубовского района, сообщил сотрудник администрации Лозновского сельского поселения. "На спецоперацию ушел в июле 2022 года из Дубовки, а мать у него живет в селе Лозное, где и пройдут похороны. У него было два ранения, лежал в госпиталях, но потом все равно возвращался на СВО. […] 28 августа он погиб", - приводит сегодня его слова "Высота 102".

У погибшего остались 17-летний сын и девятилетняя дочь, пишет агентство.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 490 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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