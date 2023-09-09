09 сентября 2023, 01:10

Защита Карданова сочла необоснованным перенос рассмотрения дела в Пятигорск

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Пятый Кассационный суд направил дело бывшего руководителя Кабардино-Балкарской топливной компании Валерия Карданова на рассмотрение в Пятигорск, согласившись с доводами прокурора, что Карданов может оказать влияние на суд. Защита отметила, что перенос процесса необоснован и существенно ограничит возможность вызова свидетелей.

"Кавказский узел" писал, что Нальчикский городской суд дважды рассматривал уголовное дело по обвинению Карданова. В первом случае он был оправдан по статье о подделке документа, но обвинен в злоупотреблении полномочиями, которое следствием ему не вменялось. Он был осужден к четыре годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Этот приговор был отменен Верховным судом КБР и дело было направлено на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении Нальчикский городской суд 13 марта оправдал Карданова, не найдя в его действиях состава преступления. Этот приговор также был отменен Верховным судом КБР и дело направлено на новое рассмотрение уже в третий раз. Ранее прокуратура дважды приносила извинения Карданову за незаконное уголовное преследование по отдельным статьям, обвинения по которым были сняты с него.

В 2013 году Валерий Карданов был обвинен в крупном мошенничестве, а в 2018 году арестован. По версии обвинения, в должности главы Кабардино-Балкарской топливной компании, "дочки" ОАО "Роснефть", Валерий Карданов перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Следствие также сочло, что Карданов представлял в "Роснефть" сметы и платежные квитанции на реконструкцию базы, просил денег. После снятия части обвинений в отношении Карданова, осталось обвинение в оформлении фиктивного договора купли-продажи базы отдыха "Баксан". Между тем, база в 2000 году была передана спортсменам республики по указанию бывшего руководителя КБР Валерия Кокова, что полностью подтвердилось в суде. Сейчас КБТК претендует на базу, утверждая, что на ее реконструкцию и ремонт были затрачены средства компании. Однако подтверждающие эти расходы документы представить отказалась. С чем связано преследование Карданова, и нет ли в деле политики, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Карданова: нефть и власти в Кабардино-Балкарии".

Пятый Кассационный суд 6 сентября рассмотрел ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Валерия Карданова. Представитель ведомства просил перенести рассмотрение в один из судов Ставропольского края.

В ходатайстве замгенпрокурора говорилось о том, что "Карданов в силу своей деятельности, ранее занимаемой должности, дружеских и деловых отношений может обладать широким кругом доверительных связей среди работников правоохранительных и судебных органов, и оказать негативное влияние на результаты судебных разбирательств" (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Защита Карданова расценивает изменение территориальной подсудности, как "неприкрытое давление на суд". "Закон не предусматривает изменения территориальной подсудности уголовного дела в случае вынесения судом приговора, неугодного прокурору, в том числе оправдательного", - говорится в возражениях защиты (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Сам Валерий Карданов считает безосновательным суждение о наличии у него "инструментов влияния" на суд и на общественное мнение. "При таком подходе всех обвиняемых в экономических преступлениях надо судить в других регионах, а для этого надо внести соответствующие изменения в закон. С марта 2011 года – более 12 лет, я нигде не работаю. За это время во всех сферах жизнедеятельности республики, в том числе во власти сменились целые поколения, с которыми я не знаком", - заявил Карданов. По его словам, даже будучи в должности гендиректора нефтяной компании республики он имел узкий круг общения и никогда не пересекался с работниками судов и правоохранительных органов.

Если бы Карданов имел влияние на судебную власть, оправдательный приговор в отношении него не был бы отменен Верховным судом КБР, подчеркнула защита. "Подсудность уголовного дела определена Конституцией РФ. В 2019 году Конституционный суд разрешил изменять территориальную подсудность в исключительных случаях, когда речь идет об интересах государства. В деле Карданова спор идет между бывшим руководителем коммерческой организации и самой организацией, которую новые руководители благополучно разорили. Интересы государства тут ни причем", - говорится в возражениях защиты. 

По мнению защитников Карданова, ходатайство прокурора направлена на ограничение возможностей защиты представлять доказательства невиновности Карданова, в том числе и показания свидетелей. Перенос судебного процесса в Пятигорск значительно ограничит возможности вызова свидетелей по делу, многие из которых находятся в преклонном возрасте и имеют ряд серьезных заболеваний. Защита намерена обжаловать принятое решение.

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Примечание:

"Защита Валерия Карданова добилась отвода судьи", "Карданов заявил о нарушении сроков рассмотрения его дела", "ЕСПЧ признал незаконным содержание Карданова под стражей".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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