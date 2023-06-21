Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора Карданову

21 июня 2023, 21:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Защита бывшего главы топливной компании из Кабардино-Балкарии Валерия Карданова раскритиковала доводы апелляции прокуратуры, однако Верховный суд республики стал на сторону гособвинения, и, отменив оправдательный приговор, направил дело на пересмотр.

"Кавказский узел" писал, что 15 февраля 2022 года Нальчикский горсуд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации. При этом суд оправдал его по обвинению в подделке документов. Гособвинитель также отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей, а представитель ОАО "Роснефть" - от иска на сумму в 157 миллионов рублей (стоимости базы "Баксан"). Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, постановив также освободить Карданова из-под стражи. 13 марта Нальчикский городской суд КБР полностью оправдал Карданова, в том числе по обвинению в мошенничестве и подделке документов за отсутствием в его действиях состава преступления. Суд признал за Кардановым право на реабилитацию.

В 2013 году Валерий Карданов он был обвинен в крупном мошенничестве, а в 2018 году арестован По версии обвинения, в должности главы Кабардино-Балкарской топливной компании, "дочки" ОАО "Роснефть", Валерий Карданов перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Следствие также сочло, что Карданов представлял в "Роснефть" сметы и платежные квитанции на реконструкцию базы, просил денег. Обвинения были предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Карданов вину не признал. Несмотря на продолжительное время следствия, в суде версия обвинения подтверждения не находила. Что вменяли Карданову, где он скрывался 5 лет и нет ли в деле политики – в справке "Кавказского узла" "Дело Карданова: нефть и власти в Кабардино-Балкарии".

Верховный суд Кабардино-Балкарии 20 июня отменил оправдательный приговор Валерию Карданову и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Основанием для такого решения стало "несоответсвие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенной нарушение уголовно-процессуального закона", указано в карточке дела на сайте суда.

Прокурор в апелляции потребовал отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в связи с тем, что часть показаний свидетелей были оглашены без допроса их в суде, что ограничило права стороны обвинения и потерпевших.

Защита Карданова в возражениях указала, что в действиях Карданова отсутствовало событие преступления, и просила оправдать Карданова за отсутствием в его действиях события преступления. То, что показания части свидетелей были оглашены без их явки в суд, по мнению защиты Карданова, было вызвано тем, что они не могли присутствовать в суде, поэтому были оглашены показания которые свидетели давали в ходе предыдущего судебного процесса. Защита подчеркнула, что эти показания "не содержат сведений относительно обстоятельств изготовления и подписания договора купли-продажи, акта приема-передачи и обстоятельств регистрации права собственности объектов базы "Баксан"", - указано в возражениях, имеющихся в распоряжении "Кавказского узла".

Защита просила Верховный суд Кабардино-Балкарии оставить в силе оправдательный приговор, но оправдать его "в связи с отсутствием события преступления" и признанием за ним права на реабилитацию.

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура принесла официальные извинения Карданову за необоснованное привлечение к уголовной ответственности по статьям о хищении и растрате, указав, что он вправе подать иск о возмещении морального ущерба. Никто из силовиков, участвовавших в его преследовании, не привлечен к ответственности, прокомментировал в октябре 2022 года письмо ведомства Карданов.

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