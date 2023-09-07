Два военных из Ставропольского края убиты на Украине

07 сентября 2023, 14:49

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Кирилл Вертелецкий и Артем Симинихин погибли на Украине, сообщил глава Новоалександровского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 167 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Денис Стаценко стал 165-м военным из Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В гимназии №1 Новоалександровска открыты две парты героя, посвящённые выпускникам школы, погибших в ходе военной операции на Украине - Кириллу Вертелецкому и Артему Симинихину, сообщил глава Новоалександровского городского округа Эдуард Колтунов в своем Telegram-канале 6 сентября.

аким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 167 военных из Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 14.50 мск 7 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2491 военного с юга России, в том числе 1271 жителей СКФО и 1219 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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