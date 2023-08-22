22 августа 2023, 07:37

Житель Лермонтова погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Стаценко погиб в зоне специальной военной операции, сообщили власти Лермонтова. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 165 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа стало известно, что на Украина погиб Виталий Говоруха. Он стал по меньшей мере 164-м жителем Ставропольского края, чья гибель во время спецоперации на Украине была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Лермонтова Денис Стаценко, сообщила 196 августа в своем Telegram-канале первый замглавы администрации этого города Елена Кобзева.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 165 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"22 военных из Азова погибли на Украине", "Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 августа 2023, 06:44

22 августа 2023, 05:50

  • Фотосессия двух девушек в горах возмутила жителей Дагестана

    Участница реалити-шоу "Пацанки" Лаурита Карпова опубликовала фотосессию, на которой запечатлена ее помолвка с другой девушкой. Фотографии сделаны в Сулакском каньоне Дагестана. После волны негодования в соцсетях она поспешила заявить, что никаких отношений с девушкой на снимках нет, и почистила свои страницы в соцсетях. Фотосетом, однако, уже заинтересовались МВД по Дагестану и депутат Госдумы Султан Хамзаев.

22 августа 2023, 04:51

22 августа 2023, 03:52

22 августа 2023, 02:53

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи