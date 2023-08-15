15 августа 2023, 07:27

Житель Ставрополья погиб на Украине

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Виталий Говоруха погиб в зоне специальной военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 164 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа стало известно, что на Украине погиб Владислав Горемыкин из Пятигорска. Он стал по меньшей мере 163-м жителем Ставропольского края, чья гибель во время спецоперации на Украине была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Дивного Виталий Говоруха, сообщил 13 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Апанасенковского муниципального округа Денис Климов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 164 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине", "22 военных из Азова погибли на Украине", "Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 августа 2023, 07:02

15 августа 2023, 06:33

15 августа 2023, 05:39

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