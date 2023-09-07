Угрозы в адрес Соломиной вписались в тренд преследования жертв семейного насилия

07 сентября 2023, 13:09

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Те, кто пытаются помогать жертвам семейного насилия в республиках Северного Кавказа, нередко сами оказываются в зоне риска, им начинают поступать угрозы от членов семей жертвы, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники угрозы, с которыми столкнулась адвокат Татьяна Соломина.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 сентября стало известно, что угрозы стали поступать адвокату Татьяне Соломиной и ее сыну после того, как она оказала юридическую помощь жителю Чечни, сбежавшему от насилия в семье, и что угрозы исходят от матери подзащитного.

Подзащитный Татьяны Соломиной в июле сбежал из Чечни, но двое неизвестных отследили его и сняли с поезда в Тюмени. Затем за ним прилетел отец, чтобы забрать его обратно в республику. Молодой человек опасается, что родственники могут расправиться с ним: отец угрожал ему убийством, а брат говорил, что его "надо отдать в тюрьму к кадыровцам". Молодой человек обратился за помощью к адвокату Соломиной, которая встретилась с ним в аэропорту, когда он смог отойти от отца, проконсультировала его и помогла доверителю вызвать такси и уехать в другой регион. После побега молодой человек обратился в Кризисную группу СК SOS*.

Угрозы убийством со стороны матери, а не отца – это не первый случай на Северном Кавказе, отметила пресс-секретарь кризисной группы СК SOS* Александра Мирошникова.

"Все индивидуально. Да, бывали случаи, когда инициаторами насилия или угроз были матери подзащитных, бывало и такое, что мать, наоборот, защищала. В этом случае угрозы в адрес подзащитного исходили прежде всего от мужской части семьи. А вот угрозы адвокату – [это уже исходило] от матери", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

За помощью к правозащитникам обращаются жертвы семейного насилия разных возрастов, рассказала руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова.

"Насколько я знаю, и парни и девушки разных возрастов, в том числе несовершеннолетние, обращаются за помощью из-за семейного насилия. Но в основном это не афишируется, если жертвы насилия юного возраста", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Угрозы убийством со стороны матери, а не отца – это не уникальный случай, отметила правозащитница. "Женщины и ранее были участниками "убийств чести". Понятно, что они все это делают по той причине, что они сами под давлением патриархата. Нельзя говорить, что они наравне с мужчинами в этом вопросе, но достаточно часто можно встретить случаи, когда матери угрожают своим детям, поскольку они боятся за своих детей и за себя", – сказала Мирмаксумова.

На Кавказе жертвами так называемых "убийств чести" становятся те, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Адвокаты и правозащитники, которые оказывают помощь жертвам насилия из числа жителей Чечни, находятся в зоне риска, отметила юрист Галина Тарасова.

"Защита прав человека в Чечне часто бывает сопряжена с противоправными действиями в адрес адвокатов, правозащитников, журналистов, начиная от угроз и оскорблений и заканчивая причинением физического вреда, вплоть до убийств", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат, который помогает жертвам насилия, не может быть подвергнут за это наказанию, подчеркнула Тарасова. "Если адвокат действует в рамках закона, своих полномочий и профессиональной этики, то никаких нарушений в помощи жертвам домашнего насилия нет и, соответственно, нет оснований для привлечения его к ответственности по линии адвокатуры", – объяснила юрист.

Напомним, ранее BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках, которые смогли вырваться из-под контроля семьи на Северном Кавказе. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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