Адвокат пожаловалась на угрозы из Чечни

05 сентября 2023, 15:13

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Угрозы стали поступать адвокату Татьяне Соломиной и ее сыну после того как она оказала юридическую помощь жителю Чечни, сбежавшему от насилия в семье. Адвокат подала заявление в Следком, сообщила сегодня Кризисная группа CK SOS*.

Адвокату Татьяне Соломиной, которая оказывала юридическую помощь подзащитному СК SOS*, угрожает его семья. Мать подзащитного сообщила о подготовке похищения 13-летнего сына Соломиной и заявила, что наняла "самых отъявленных бандитов" ради мести, сообщила сегодня Кризисная группа CK SOS*.

В июле молодой человек сбежал из Чечни, но двое неизвестных отследили его и сняли с поезда в Тюмени. Затем за ним прилетел отец, чтобы забрать его обратно в республику. Молодой человек опасается, что родственники могли расправиться с ним: отец угрожал ему убийством, а брат говорил, что его "надо отдать в тюрьму к кадыровцам". Молодой человек обратился за помощью к адвокату Татьяне Соломиной, которая встретилась с ним в аэропорту, когда он смог отойти от отца, проконсультировала его и помогла доверителю вызвать такси и уехать в другой регион.

После побега молодой человек обратился в Кризисную группу СК SOS*. Оказавшись в относительной безопасности, подзащитный созвонился с матерью, чтобы попросить не искать его. В ответ он услышал угрозы в адрес адвоката Татьяны Соломиной и ее ребенка. По словам матери, семья подопечного узнала имя и место проживания адвоката, возраст и место обучения ее сына,. говорится в сообщении правозащитников, направленном сегодня "Кавказскому узлу".

"Мы наняли самых отъявленных бандитов, заплатили им деньги, чтобы над этой женщиной и ее ребенком провели экзекуцию. Можешь ей передать: ее настигнут головорезы. <...> Теперь, как он с первого сентября выйдет в школу, его там подкараулят, и это наказание будет исполнено. Просто так ничего не бывает", — заявила мать подзащитного в телефонном разговоре.

Татьяна Соломина подала заявление в Следственный комитет и потребовала возбудить уголовное дело в связи с угрозами жизни и здоровью, подготовкой к похищению ребенка и незаконным сбором сведений о частной жизни. В заявлении Соломина уточнила, что информация о ее сыне не сообщалась подзащитному, а подзащитный никому не рассказывал о работе с адвокатом.

"Кавказский узел" также писал, что насилие в семье, угрозы убийством заставляют жителей Северного Кавказа бежать из семьи. По мнению правозащитников, зачастую это единственный способ сохранить жизнь.

Татьяна Соломина ранее оказывала помощь ростовской активистке и журналистке Белле Насибян. Адвокат оспаривала блокировку счетов журналистки после того как Насибян была допрошена как свидетель по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*.

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