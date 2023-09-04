Четыре человека задержаны после нападения на оппозиционеров в Грузии

04 сентября 2023, 17:01

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По подозрению в нападении на членов оппозиционной партии в поселке Чохатаури задержаны четыре человека, сообщила полиция Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" подверглись нападению, когда раздавали жителям поселка Чохатаури листовки против передачи местного сквера под застройку. В нападении участвовали 10-15 человек, рассказали оппозиционеры.

Чохатаури - посёлок городского типа в Гурии, расположенный в 310 км западнее Тбилиси. Административный центр Чохатаурского муниципалитета.

По подозрению в групповом нападении на членов ЕНД задержаны четыре человека, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-центр МВД телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Мэр Чохатаури Давид Шарашидзе отверг версию о том, что нападение на членов ЕНД было организовано «Грузинской мечтой», передал телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

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