Сторонники "Единого Национального движения" избиты в Гурии

03 сентября 2023, 23:56

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Активисты оппозиции подверглись нападению, когда раздавали жителям Чохатаури информационные брошюры с требованием к властям отказаться от передачи сквера в распоряжение застройщика.

Чохатаури - посёлок городского типа в Гурии, расположенный в 310 км к западу от Тбилиси в долине реки Супса. Административный центр Чохатаурского муниципалитета.

Инцидент произошел сегодня, 3 сентября. Нападению подвергся, в частности, депутат от ЕНД Давид Мжаванадзе. Представители оппозиции заявили, что что это было организованное нападение в котором участвовало близкое окружение депутата парламента от правящей партии Василя Чигогидзе.

"В районе площади Асатиани мы протестовали против того, чтобы сквер был отчужден... Мы решили поговорить с общественностью об этом и провели очень безобидное мероприятие. Речь шла о распространении листовок и информировании населения о том, что власти собираются отчуждать площадь Нодара Асатиани в Чохатаури, чтобы устроить там стройку... Нас встретили... 10-15 человек, которые пошли на физическое противостояние", - сказал Мжаванадзе (перевод корреспондента "Кавказского узла") в эфире "Мтавари архи".

Председатель ЕНД Леван Хабеишвили прибыл в Чохатаури. Он заявил, что оппозиция продолжит протестную кампанию. "Мы пройдем все процедуры, чтобы наказать этих людей, когда власть сменится. Во-вторых, мы обязательно распространим эти информационные бюллетени, и мы сообщим всем, что площадь Нодара Асатиани будет отменена в Чохатаури, и в-третьих, мы будем бороться, в том числе физически", - заявил Хабеишвили (перевод корреспондента "Кавказского узла") в эфире ТВ "Формула".

Депутат Василь Чигогидзе, а также председатель городской организации «Грузинская мечта», председатель горсовета Ираклий Кучава отрицают причастность к инциденту. «Судя по тому, что я увидел на видео, никого из членов «Грузинской мечты» там не было. Спор произошел недалеко от сельскохозяйственного рынка. На кадрах виден председатель фракции, ставший невольным свидетелем этой истории, и видно, что сам он в ней не участвует. Они хотят обвинить «Мечту». Членов и депутатов партии «Мечта» там не было», - утверждает Ираклий Кучава, слова которого приводит издание "Грузия онлайн".

Министерство внутренних дел начало расследование противостояния в Чохатаури, информирует издание.

Напомним, 30 июня в Каспи произошел конфликт между представителями "Грузинской мечты" и "Единого национального движения". Инцидент состоялся во время встречи председателя ЕНД Левана Хабеишвили со сторонниками.Леван Хабеишвили обвинил сторонников "Грузинской мечты" в нападении. В ходе конфликта был поврежден личный автомобиль Хабеишвили, ему были нанесены словесные оскорбления.

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