Леван Хабеишвили обвинил сторонников "Грузинской мечты" в нападении

01 июля 2023, 04:09

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Во время встречи председателя "Единого национального движения" Левана Хабеишвили с жителями Каспи на него было совершено нападение, в котором участвовали депутаты местного муниципального собрания и сторонники "Грузинской мечты".

30 июня в Каспи произошел конфликт между представителями "Грузинской мечты" и "Единого национального движения". Инцидент состоялся во время встречи председателя ЕНД Левана Хабеишвили со сторонниками.

Председатель партии "Национальное движение" Леван Хабеишвили прибыл в Каспи для проведения презентации пенсионной реформы. По его словам, с ним в противостояние вступили члены муниципального собрания и активисты "Грузинской мечты". В ходе конфликта был поврежден личный автомобиль Хабеишвили, ему были нанесены словесные оскорбления.

Хабеишвили также рассказал, что в конфликте участвовали сторонники "Грузинской мечты" из всех четырех муниципалитетов Шида Картли. Он вызвал полицию, но приехали лишь два полицейских. "Понятно, что все организовано. Куда бы я не поехал, они будут следовать за мной", - приводит "Грузия-онлайн" его слова.

МВД Грузии начало расследование в связи с потасовкой. Оно ведется по статьям 126 (насилие) и 187 (повреждение или уничтожение имущества) УК Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Леван Хабеишвили был избран председателем "Единого национального движения" в конце января, после чего некоторые члены партии заявили о несогласии с его политикой и подали в отставку с партийных должностей. Политологи отметили, что избрание Хабеишвили вызвало вопросы, но не стало причиной раскола в партии. Они также отметили, что Хабеишвили стал председателем ЕНД при содействии бывших министров внутренних дел и обороны Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.

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