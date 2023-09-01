"Грузинская мечта" инициировала импичмент президента

01 сентября 2023, 11:05

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Правящая партия объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии. Для импичмента необходимо заключение Конституционного суда, но он подтвердит нарушение Конституции президентом, заверил лидер "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, заявили оппозиционеры.

В мае противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии после традиционных поздравлений раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. Выступление президента вызвало ропот на правительственной трибуне. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента даже несмотря на то, что для реализации процедуры в парламенте необходима поддержка оппозиции, заявил сегодня председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

"В первую очередь будет подано представление в Конституционный суд. Конституционному суду потребуется обсудить и дать заключение. Несмотря на то, что в правовом плане дело очень ясное и отчетливое, в Конституции все черным по белому написано, в рамках процедуры импичмента необходимо заключение Конституционного суда. Конституционный суд официально подтвердит, естественно, грубое нарушение Конституции президентом Грузии", - приводит его слова "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

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