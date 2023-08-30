Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине

30 августа 2023, 15:49

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Назим Пашаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Каякентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 605 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Ваха Асхабов стал 604 уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Назим Пашаев погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Каякентского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии уголка памяти в школе, где он учился. Как следует из приложенных к сообщений фотографий плаката в память о Пашаеве, ему было 40 лет, он был мобилизован осенью 2022 года, погиб 16 июня.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 605 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 15.30 мск 30 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2458 силовиков с юга России, в том числе 1260 – в СКФО и 1198 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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