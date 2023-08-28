Ереван обвинил Баку в обстреле

28 августа 2023, 11:18

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области, заявило сегодня Минобороны Армении. Азербайджан отверг эти обвинения.

По данным Минобороны Армении, 27 августа около 23.30 [22.30 мск] азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат на участке Норабак в Гегаркуникской области.

Стрельба велась из стрелкового оружия, сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские военные не обстреливали позиции армянских солдат, и распространенные Минобороны Армении сведения не соответствуют действительности, заявило сегодня в своем Telegram-канале азербайджанское оборонное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 27 августа Ереван заявил, что азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции на линии соприкосновения в направлении Верин Шоржа. Баку отверг эти обвинения.

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