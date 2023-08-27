27 августа 2023, 23:57

Баку опроверг заявление Еревана об обстреле на границе 

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Минобороны Азербайджана опровергло сообщение военного ведомства Армении об обстреле позиции армянских военных в направлении села Верин Шоржа вечером 27 августа.

Как сообщал "Кавказский узел", оборонное ведомство в Ереване вечером в воскресенье заявило, что азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции на линии соприкосновения в направлении Верин Шоржа..

«Информация о том, что 27 августа с 19:20 (18.20 по мск) до 19:30 (18.30 по мск) подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли позиции вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Йухары Шорджа (армянское название - Верин Шоржа, прим. «Кавказского узла»), не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую Министерством обороны Армении», - сказано в пресс-релизе Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Напомним, 26 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные попытались занять выгодные позиции на границе около села Хавуш Нахичеванской автономной республики. Армения отвергла обвинение Азербайджана в провокации на границе. Армения отвергла обвинение Азербайджана в провокации на границе.

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Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 августа 2023, 22:58

27 августа 2023, 21:59

27 августа 2023, 21:00

27 августа 2023, 20:01

27 августа 2023, 19:09

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