Армения отвергла обвинение Азербайджана в провокации на границе

26 августа 2023, 20:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заявление Азербайджана о попытке позиционного продвижения армянских военных не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что около 13.30 (12.30 мск) армянские военные "с целью совершения провокации" попытались занять выгодные позиции на границе около села Хавуш Нахичеванской автономной республики, но «планируемая провокация была пресечена».

Информация азербайджанской стороны не соответствует действительности, сообщил сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

"Сообщение, распространенное Минобороны Азербайджана о том, что якобы 26 августа около 13:30 подразделения армянской армии попытались провести позиционное продвижение в юго-западном направлении границы, является абсолютной ложью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.