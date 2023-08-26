26 августа 2023, 20:13

Армения отвергла обвинение Азербайджана в провокации на границе

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Заявление Азербайджана о попытке позиционного продвижения армянских военных не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что около 13.30 (12.30 мск) армянские военные "с целью совершения провокации" попытались занять выгодные позиции на границе около села Хавуш Нахичеванской автономной республики, но «планируемая провокация была пресечена».

Информация азербайджанской стороны не соответствует действительности, сообщил сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

"Сообщение, распространенное Минобороны Азербайджана о том, что якобы 26 августа около 13:30 подразделения армянской армии попытались провести позиционное продвижение в юго-западном направлении границы, является абсолютной ложью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

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Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 августа 2023, 19:29

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