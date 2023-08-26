Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе

26 августа 2023, 16:36

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Азербайджанские солдаты пресекли попытку армянских военных занять выгодные позиции на границе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в нарушениях режима прекращения огня. Так, 23 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах азербайджанских позиций. Минобороны Армении назвало это сообщение дезинформацией и в свою очередь заявило об обстреле со стороны Азербайджана.

Сегодня около 13.30 (12.30 мск) подразделения Вооруженных сил Армении "с целью совершения провокации попытались занять выгодные позиции" перед позициями азербайджанской армии около села Хавуш Нахичеванской автономной республики, заявило Минобороны Азербайджана.

В результате «бдительности» азербайджанских подразделений «планируемая провокация противника была пресечена», говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Минобороны Армении, по состоянию на 16.17 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, 25 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские солдаты сбили квадрокоптер, запущенный армянскими военными на границе Нахичеванской автономной республики.

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