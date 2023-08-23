23 августа 2023, 09:55

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

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Минобороны Армении отвергло сегодняшнее сообщение оборонного ведомства Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций. При этом оно заявило, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции.

Как писал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 22 августа Минобороны Азербайджана заявило о ранении солдата в результате выстрела с территории Армении. Также ведомство утверждало, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичевани и Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь. Министерство обороны Армении назвало это заявление дезинформацией.

Сегодня ночью подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района, заявило Минобороны Азербайджана на своем сайте.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - сказано в сообщении.

Минобороны Армении назвало это сообщение дезинформацией. При этом оно заявило об обстреле со стороны Азербайджана. "23 августа с 01:05 до 02:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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