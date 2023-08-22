22 августа 2023, 20:27

Армения отвергла обвинения в причастности к ранению азербайджанского солдата

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Министерство обороны Армении назвало дезинформацией заявление азербайджанского военного ведомства об обстреле их позиций армянскими подразделениями и ранении солдата. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило о ранении солдата в результате выстрела с территории Армении. Участок границы, где произошел инцидент, не называется. Также ведомство утверждает, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичевани и Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь.

 Армянские подразделения не открывали огонь по азербайджанским позициям, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

"Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы армянские подразделения открыли огонь по азербайджанским позициям, в результате чего якобы был ранен азербайджанский военнослужащий, не соответствует действительности", - отметил представитель ведомства.

В пресс-службе также опровергли другое сообщение Азербайджана - о том, что подразделения армянской армии сегодня около полудня обстреляли азербайджанские позиции в восточной части линии соприкосновения.

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Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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