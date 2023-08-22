Азербайджанский военный ранен на границе с Арменией

22 августа 2023, 13:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий азербайджанской армии ранен в результате выстрела с территории Армении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичевани и Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь. Армянское оборонное ведомство отвергло эти обвинения. Ранее Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском и Мартунинском районах.

Военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет Рамиз оглу получил легкое ранение в результате выстрела с армянской стороны, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Раненому военнослужащему была немедленно оказана первая медицинская помощь, и он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает. Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры. Заявляем, что вся ответственность за последствия провокаций, совершенных армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - сказано в заявлении Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Участок азербайджано-армянской границы, где произошел инцидент, не указывается.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.