22 августа 2023, 13:50

Азербайджанский военный ранен на границе с Арменией

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Военнослужащий азербайджанской армии ранен в результате выстрела с территории Армении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичевани и Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь. Армянское оборонное ведомство отвергло эти обвинения. Ранее Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском и Мартунинском районах.

Военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет Рамиз оглу получил легкое ранение в результате выстрела с армянской стороны, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Раненому военнослужащему была немедленно оказана первая медицинская помощь, и он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает. Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры. Заявляем, что вся ответственность за последствия провокаций, совершенных армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - сказано в заявлении Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Участок азербайджано-армянской границы, где произошел инцидент, не указывается.

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Примечание:

"Совбез ООН призвал Азербайджан открыть Лачинский коридор", "Омбудсмен Нагорного Карабаха связал смерть степанакертца с блокадой", "Жители Степанакерта назвали катастрофической ситуацию с продуктами".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 августа 2023, 13:34

22 августа 2023, 13:09

  • Депутаты Европарламента призвали освободить Ибадоглу

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22 августа 2023, 12:18

22 августа 2023, 11:43

  • Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

    Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичевани и Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Армянское оборонное ведомство отвергло эти обвинения.

22 августа 2023, 11:00

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