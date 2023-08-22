Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

22 августа 2023, 11:43

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичевани и Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Армянское оборонное ведомство отвергло эти обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском и Мартунинском районах.

Азербайджанское название Мартакерта – Агдере, Мартуни – Ходжавенд.

Военнослужащие Армении обстреляли позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении сел Гараагач Садаракского района Нахичевани и Минкенд Лачинского района из разнокалиберного стрелкового оружия, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Стрельба велась с 22.50 21 августа до 02.05 22 августа [с 21.50 мск 21 августа до 01.05 мск 22 августа] с позиций в направлении сел Бирэли района Дэвэли, Сайбалы района Гаракильсе. Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Кроме того, сегодня с 06.15 до 07.20 [с 05.15 мск до 06.20 мск] карабахские военные попытались установить фортификационные сооружения перед позициями азербайджанских солдат в направлении Тертерского, Ходжалинского и Агдамского районов. Эти попытки были пресечены, заявило министерство.

Армянское оборонное ведомство сегодня на своем сайте заявило, что сведения о том, что будто бы военнослужащие Армении обстреливали азербайджанские позиции на юго-западной и юго-восточной частях границы, не соответствуют действительности.

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