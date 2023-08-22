Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах

22 августа 2023, 09:24

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Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском и Мартунинском районах, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, сегодня с 06.00 до 07.00 по местному времени [05.00 мск – 06.00 мск] азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском и Мартунинском районах.

Огонь велся из огнестрельного оружия. С карабахской стороны пострадавших нет. Об инциденте проинформировано командование миротворцев, сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

На 08.50 на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно заявления карабахского оборонного ведомства.

Напомним, азербайджанское название Мартакерта – Агдере, Мартуни – Ходжавенд, Шуши – Шуша.

"Кавказский узел" также писал, что 21 августа в Шушинском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня.

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