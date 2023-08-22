22 августа 2023, 00:55

Миротворцы сообщили о перестрелке в зоне карабахского конфликта

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В Шушинском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны Российской Федерации.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах. По данным Баку, армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Гедабекском и Лачинском районах, а Ереван заявил об обстреле своих позиций в Сюникской области. Степанакерт заявил, что утром того же дня азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском, Аскеранском, Мартунинском и Шушинском районах.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило вечером 21 августа об одном нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. В информационном бюллетене о деятельности миротворческого контингента сказано, что оно было зафиксировано в Шушинском районе, обошлось без жертв. Миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство по данному факту.

Ведомство также сообщило, что за сутки было проведено патрулирование в Мардакертском, Мартунинском районе и в районе Лачинского коридора.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 августа 2023, 01:54

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