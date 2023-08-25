Азербайджан заявил об уничтожении армянского дрона

25 августа 2023, 15:08

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Азербайджанские солдаты сбили квадрокоптер, запущенный армянскими военными на границе Нахичеванской автономной республики, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в нарушениях перемирия, при этом Азербайджан заявлял о перехвате беспилотников. В частности, такое заявление Минобороны Азербайджана сделало 7 августа.

Сегодня около 13.35 (12.35 мск) была пресечена попытка полета квадрокоптера вооруженных сил Армении совершил над позициями азербайджанской армии около села Гейдарабад Нахичеванской автономной республики, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии квадрокоптер был обнаружен и уничтожен выстрелом из стрелкового оружия", - говорится в публикации на сайте ведомства. Публикация проиллюстрирована фотографией разбитого беспилотника, лежащего на земле.

Минобороны Армении, по состоянию на 15.06 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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