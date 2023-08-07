Азербайджан сообщил о перехвате армянского квадрокоптера

07 августа 2023, 15:48

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Перехвачен беспилотник, запущенный армянскими военными на границе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа Минобороны Азербайджана заявило, что квадрокоптер DJI Mavic 3, принадлежащий вооруженным силам Армении, был направлен из Горисского района и перехвачен при попытке пролететь над позициями азербайджанской армии в Лачинском направлении.

Перехвачен очередной квадрокоптер вооруженных сил Армении, заявило Минобороны Азербайджана. "7 августа примерно в 13:30 квадрокоптер «DJI Mavic 3» вооруженных сил Армении предпринял попытку осуществить полеты над позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении, противоположном Зодскому [Соткскому] направлению", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Беспилотник был обнаружен и "посажен специальными техническими средствами", отмечается в сообщении.

Минобороны Армении, по состоянию на 15.40 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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