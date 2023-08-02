02 августа 2023, 09:06

Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перехвачен квадрокоптер, запущенный армянскими военными на границе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в нарушениях перемирия. Так, 29 июля Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции около Хцанаха.

Вечером 1 августа квадрокоптер «DJI Mavic 3», принадлежащий Вооруженным силам Армении, был направлен из Горисского района и "предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии в Лачинском направлении", сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Квадрокоптер, обнаруженный в результате бдительности наших подразделений, был посажен специальными техническими средствами и перехвачен", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Армении, по состоянию на 09.05 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дочь Хачатряна рассказала о его задержании на азербайджанском КПП", "Сельхозтехника обстреляна в Нагорном Карабахе", "Армянские аналитики спрогнозировали последствия отказа Баку пропустить гуманитарный груз".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 августа 2023, 09:52

02 августа 2023, 08:56

02 августа 2023, 08:11

02 августа 2023, 07:13

02 августа 2023, 06:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи