Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника

02 августа 2023, 09:06

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Перехвачен квадрокоптер, запущенный армянскими военными на границе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в нарушениях перемирия. Так, 29 июля Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции около Хцанаха.

Вечером 1 августа квадрокоптер «DJI Mavic 3», принадлежащий Вооруженным силам Армении, был направлен из Горисского района и "предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии в Лачинском направлении", сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Квадрокоптер, обнаруженный в результате бдительности наших подразделений, был посажен специальными техническими средствами и перехвачен", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Армении, по состоянию на 09.05 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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