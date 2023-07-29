Минобороны Армении заявило об обстреле на границе

29 июля 2023, 23:22

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Азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям в направлении Хцанаха, заявило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 15 июля Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции в Гегаркуникской области. 16 и 17 июля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций в Садаракском районе Нахичеванской автономной республики. 19 июля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе со стороны Армении и попытке возвести укрепления в зоне карабахского конфликта. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Минобороны Армении заявило сегодня об обстреле позиций. "29 июля с 20.15 до 20.30 (с 19.15 до 19.30 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Хнацах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 23.20 мск не прокомментировало это заявление.

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