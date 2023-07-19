Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

19 июля 2023, 09:44

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Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции на границе, а в зоне карабахского конфликта сорвана попытка возвести укрепления, заявило Минобороны Азербайджана. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 15 июля Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции в Гегаркуникской области. 16 и 17 июля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций в Садаракском районе Нахичеванской автономной республики.

Сегодня с 00.40 до 01.40 по местному времени (с 23.40 до 00.40 мск) подразделения вооруженных сил Армении с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около сел Истису и Моллабайрамлы Кельбаджарского района и села Бойахмед Нахичеванской Автономной Республики, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Кроме того, 18 июля примерно в 21.15 (20.15 мск) "незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы" попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, заявило Минобороны. "В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены", - отмечается в сообщении.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Минобороны Азербайджана "продолжает распространять дезинформацию", заявило в ответ Минобороны Армении. "Сообщение минобороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении 19 июля в период с 00:40 до 01:40 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной и юго-западной части границы, не соответствует действительности", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Карабахское военное ведомство также отвергло обвинение. "Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны 18 июля около 21.15 пытались провести в Аскеранском районе фортификационные работы, которые якобы были сорваны действиями азербайджанской стороны, - очередная дезинформация", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Напомним, стороны карабахского конфликта также регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 14 июля Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии в Карабахе были обстреляны, а Минобороны Нагорного Карабаха обвинило азербайджанских военных в нарушении режима прекращения огня. Вечером того же дня Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в минометных обстрелах позиций в Мартунинском районе.

Увеличение частоты обстрелов в зоне карабахского конфликта и на нахичеванском направлении не спровоцирует эскалацию, поскольку эти обстрелы используются лишь как попытка влияния на ход переговоров Армении и Азербайджана, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

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