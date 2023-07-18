Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

18 июля 2023, 08:45

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля Минобороны Армении заявило, что позиции армянских военных были обстреляны с азербайджанской стороны.

С 21.25 17 июля до 00.15 18 июля (с 20.25 до 23.15 мск 17 июля) подразделения вооруженных сил Армении с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в направлениях Лачинского района и Садаракского района Нахичеванской автономной республики, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минобороны Армении назвало это заявление "дезинформацией". "Сообщение минобороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении в ночь с 17 на 18 июля открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной и юго-западной части границы, не соответствует действительности", - говорится в публикации на сайте министерства.

Напомним, Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 15 июля Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции в Гегаркуникской области. 16 июля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле азербайджанских солдат в Садаракском районе Нахичеванской автономной республики.

Увеличение частоты обстрелов на нахичеванском направлении и в зоне карабахского конфликта не спровоцирует эскалацию, поскольку эти обстрелы используются лишь как попытка влияния на ход переговоров Армении и Азербайджана, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

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