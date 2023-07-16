Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

16 июля 2023, 09:07

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Садаракском районе Нахичевани, после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня в 02.30 [01.30 мск] армянские военные с позиций в Ведийском районе (Араратская область Армении, – прим. "Кавказского узла") обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гараагач Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики (НАР).

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

На 09.05 мск на сайте оборонного ведомства Армении нет комментариев относительно сообщения Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июля Армения заявила, что военные Азербайджана обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области.

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