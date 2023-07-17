Армения обвинила Азербайджан в обстрелах на границе

17 июля 2023, 08:12

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Позиции армянских военных были обстреляны сегодня с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 15 июля Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции в Гегаркуникской области. 16 июля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле азербайджанских солдат в Садаракском районе Нахичевани.

Армянские позиции были обстреляны с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. "17 июля в период с 00:05 до 01:40 (с 23.05 мск 16 июля до 00.40 мск) подразделения ВС Азербайджана из стрелкового оружия открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных на участке Сотк и Неркин Ханд", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 08.10 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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