Азербайджанские аналитики исключили эскалацию в зоне конфликта и на границе

16 июля 2023, 10:53

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Учащение обстрелов в зоне карабахского конфликта и на нахичеванском направлении не спровоцирует эскалацию, поскольку эти обстрелы используются лишь как попытка влияния на ход переговоров Армении и Азербайджана, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. При этом азербайджанское оборонное ведомства стало чаще информировать о перестрелках в зоне карабахского конфликта и в направлении Нахичевани. В частности, об обстрелах в нахичеванском направлении Минобороны Азербайджана заявило вчера и сегодня.

15 июля в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По ее итогам председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель заявил, что Азербайджану и Армении удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности, решено ускорить работу комиссий по делимитации границ.

Учащение перестрелок между азербайджанскими и армянскими военными синхронизируется с мирными переговорами, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления министерства обороны Азербайджана Азад Исазаде.

Как правило, накануне переговоров между лидерами двух стран увеличивается число обстрелов, что следует понимать как демонстрацию сторонами "жесткости своей позиции". Новый цикл роста военной напряженности как раз пришелся на прошедшую 15 июля в Брюсселе встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отметил аналитик.

Нахичевань является важным звеном в разблокировании транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, пояснил он. "Одним из пунктов переговоров является открытие Зангезурского коридора в НАР через территорию Армении. С другой стороны, чтобы Армения также могла обрести железнодорожное сообщение в Иран и Россию, должна воспользоваться территорией НАР. Что интересно, что в последние дни перестрелки велись не только на западной границе НАР с Арменией - Садаракском районе, что происходит достаточно часто, но и на востоке – Ордубадском районе, где давно уже не было вооруженных инцидентов. Это то место, где будущий Зангезурский коридор входит на территорию НАР", – сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Посредством обстрелов Ереван дает понять, что "не так все просто" с проектом железнодорожного коридора, что "надо еще решать вопросы безопасности". Армения пытается оттянуть открытие коридора, поскольку у нее есть разногласия с Россией относительно контроля над дорогой, считает аналитик.

"Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года контроль над дорогой должны осуществлять погранвойска ФСБ России, а Армения заявляет, что этот коридор должен быть под ее суверенитетом", – отметил Исазаде.

Еще одной причиной эскалации Исазаде считает вопросы, связанные с делимитацией границы, которые включают и возвращение анклавов и полуанклавов. "Если под контролем Баку лишь один армянский анклав, оказавшийся внутри Гедабейского района Азербайджана, то Армения продолжает сохранять контроль над селами Газахского района, участками территории Товузского района. Еще один анклав – это село Кярки Садаракского района НАР, которое располагается как раз в направлении частых перестрелок на границе между НАР и Арменией", – продолжил аналитик.

По его словам, Кярки (армянское название Тигранашен, – прим. "Кавказского узла") имеет особое стратегическое значение. "Во-первых, это село находится близ небольшого участка азербайджано-турецкой границы. Во-вторых, рядом с этим селом проходит магистральная автомобильная дорога соединяющая Ереван с югом Армении и Ираном. Поэтому Армения всячески старается сохранить этот анклав и создает напряженность вокруг него", – отметил Исазаде.

Мирное соглашение подразумевает взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности, но в Армении есть противники заключения этого договора, сказал аналитик. "Армянская армия – часть общества и среди военных есть противники мира, они и могут провоцировать вооруженные инциденты, чтобы сорвать переговорный процесс. Хотя нельзя исключать и того, что руководство Армении само негласно рассылает такие инструкции. Расчет может быть на то, что как можно дольше затягивать с подписанием мирного соглашения в надежде на то, что через некоторое время может сложиться благоприятная геополитическая ситуация для Еревана", – отметил Исазаде.

Он усомнился, перестрелки на границе могут перерасти в более масштабные военные действия, поскольку, по его мнению, Армения не имеет необходимых ресурсов, а Азербайджан и без того завладел стратегической инициативой.

По его мнению, не должно возникнуть сложностей с обеспечением безопасности транспортных коммуникаций и в частности железнодорожного коридора. "Если будут какие-либо проблемы с безопасностью азербайджанских грузов или пассажиров на территории Зангезура (Мегринский район Армении, – прим. "Кавказского узла"), то же самое может возникнуть у армянской стороны при пересечении территории НАР. Понимая это, стороны не будут создавать друг другу проблемы", – полагает Исазаде.

Перестрелки в последнее время участились не только на направлении Нахичевани, но и Карабахе, обратил внимание глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов. "Возможно, Армения провоцирует военную эскалацию для создания нового очага напряженности и переключения внимания на переговорах к новой повестке – "деэскалации" в Нахичевани", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается Нагорного Карабаха, то вероятно его власти пытаются спровоцировать Азербайджан на ответные действия, чтобы затем обвинить его в давлении, считает аналитик.

Армянские аналитики высказали полярную точку зрения

Напомним, ранее армянские аналитики аналитики назвали напряженность на границе инструментом давления Баку. "Азербайджан пытается создать для себя дополнительные возможности для политического торга с внешними игроками", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

Азербайджан, обостряя ситуацию на границе, пытается добиться от Армении максимальных уступок, высказал схожее мнение политолог Армен Варданян. "Армении не выгодно какое-либо обострение. Армянская сторона не готова к новой войне и стремится избежать противостояния. Азербайджан же, наоборот, воодушевлен итогами осенней войны, и пытается добиться максимальных уступок", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Обостряя ситуацию на границе, Азербайджан также пытается препятствовать экономическому развитию, добавил он. "Алиев уже заявлял, что не допустит, чтобы Армения экономически окрепла. И именно поэтому Азербайджан стреляет в направлении Сотского золотоносного месторождения, в направлении строящегося металлургического комбината Ерасхе, напал на Джермук. Что касается ситуации в Лачинском коридоре, здесь Азербайджан преследует далеко идущие планы. Попытается установить помимо КПП и таможню, требуя растаможки товаров из Армении в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) и обратно", – пояснил Варданян.

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